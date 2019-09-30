Александр Макаров назначен и.о. главы Брянской городской администрации
Экс-мэр Брянска Александр Макаров вернулся в свое кресло. После того, как по распоряжению горсовета 26 сентября с ним расторгли контракт, три дня и.о. мэра города был Александр Абрамов - заместитель главы горадминистрации по вопросам строительства.
30 сентября стало известно, что городские депутаты назначили Александра Макарова и.о. мэра города.
Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, исполнявший ранее обязанности главы горадминистрации Александр Абрамов продолжает заниматься вопросами строительства в качестве заместителя главы.
Кстати, конкурс на замещение должности главы Брянской городской администрации назначен на первые числа ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU