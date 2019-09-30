2019-09-30T14:39:40+03:00
Политика

Александр Макаров назначен и.о. главы Брянской городской администрации

Чиновник вернулся в свое кресло через три дня после увольнения
Елена РАКОВА
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Впервые на должность главы Брянской городской администрации Александра Макарова назначили в декабре 2015 года.Впервые на должность главы Брянской городской администрации Александра Макарова назначили в декабре 2015 года.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Экс-мэр Брянска Александр Макаров вернулся в свое кресло. После того, как по распоряжению горсовета 26 сентября с ним расторгли контракт, три дня и.о. мэра города был Александр Абрамов - заместитель главы горадминистрации по вопросам строительства.

30 сентября стало известно, что городские депутаты назначили Александра Макарова и.о. мэра города.

Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, исполнявший ранее обязанности главы горадминистрации Александр Абрамов продолжает заниматься вопросами строительства в качестве заместителя главы.

Кстати, конкурс на замещение должности главы Брянской городской администрации назначен на первые числа ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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