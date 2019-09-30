В Брянске неизвестный водитель сбил пешехода и уехал
У пострадавшего – перелом бедра
По предварительной информации, авария произошла на улице Литейной.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске неизвестный автомобилист сбил 43-летнего мужчину. Об этом рассказал сам пострадавший, который со сломанным бедром попал в горбольницу №1.
По словам мужчины, на него наехал неустановленный автомобиль в воскресенье, 20 сентября. Авария произошла около половины одиннадцатого утра на улице Литейной. С места ДТП водитель скрылся.
- По данному факту проводится проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU