В Брянске неизвестный водитель сбил пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-30T14:32:40+03:00

По предварительной информации, авария произошла на улице Литейной. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брянске неизвестный автомобилист сбил 43-летнего мужчину. Об этом рассказал сам пострадавший, который со сломанным бедром попал в горбольницу №1.

По словам мужчины, на него наехал неустановленный автомобиль в воскресенье, 20 сентября. Авария произошла около половины одиннадцатого утра на улице Литейной. С места ДТП водитель скрылся.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU