2019-09-30T12:32:11+03:00
Происшествия

В ДТП под Брянском разворотило иномарку

«Мерседес» врезался в «Фольксваген»
Ольга УМАРОВА
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Фото: Отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: Отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В селе Супонево Брянского района столкнулись две иномарки. По предварительной информации областного ГИБДД, автоавария произошла около восьми утра в воскресенье, 29 сентября.

Водитель Mercedes - Benz С200 – 21 летний молодой человек – ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf. Вторую иномарку буквально разворотило от удара.

Пострадал 44-летний водитель «Фольксвагена».

- Он обратился в травмпункт Советского района Брянска, - рассказали в ГИБДД. – Врачи диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки слева и повреждение селезенки (предварительно). Ему выписали лечение и направили на обследование в горбольницу №4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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