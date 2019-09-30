В ДТП под Брянском разворотило иномарку
В селе Супонево Брянского района столкнулись две иномарки. По предварительной информации областного ГИБДД, автоавария произошла около восьми утра в воскресенье, 29 сентября.
Водитель Mercedes - Benz С200 – 21 летний молодой человек – ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf. Вторую иномарку буквально разворотило от удара.
Пострадал 44-летний водитель «Фольксвагена».
- Он обратился в травмпункт Советского района Брянска, - рассказали в ГИБДД. – Врачи диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки слева и повреждение селезенки (предварительно). Ему выписали лечение и направили на обследование в горбольницу №4.
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ИСТОЧНИК KP.RU