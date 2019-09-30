Брянские полицейские нашли под Калугой "схрон" наркоторговца

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-30T12:00:53+03:00

Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет колонии и штраф до миллиона рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Брянские полицейские нашли в лесу под Калугой тайник наркоторговца. В "схроне" лежали 25 свертков с порошком. Обнаружили наркотик после того, как в Брянске задержали, подозреваемого в незаконной реализации наркотических средств.

- Приехавший из Ростовской области 29-летний мужчина признался, где хранил запрещенные вещества, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - В тайнике наркоторговца стражи порядка обнаружили 25 свертков с мефедроном. Общий вес наркотиков составил 122 грамма.

На подозреваемого завели уголовное дело за торговлю наркотиками в крупном размере. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU