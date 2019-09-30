2019-09-30T12:00:53+03:00
Происшествия

Брянские полицейские нашли под Калугой "схрон" наркоторговца

В тайнике лежало больше 100 граммов наркотиков
Елена РАКОВА
Поделиться:
Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет колонии и штраф до миллиона рублей.Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет колонии и штраф до миллиона рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Брянские полицейские нашли в лесу под Калугой тайник наркоторговца. В "схроне" лежали 25 свертков с порошком. Обнаружили наркотик после того, как в Брянске задержали, подозреваемого в незаконной реализации наркотических средств.

- Приехавший из Ростовской области 29-летний мужчина признался, где хранил запрещенные вещества, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - В тайнике наркоторговца стражи порядка обнаружили 25 свертков с мефедроном. Общий вес наркотиков составил 122 грамма.

На подозреваемого завели уголовное дело за торговлю наркотиками в крупном размере. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские автохамы не дают вывозить мусор с контейнерных площадок
В Выгоничах иномарка сбила на «зебре» пешехода с велосипедом
Брянского фальшивомонетчика задержали в Краснодарском крае
В ДТП под Брянском разворотило иномарку
В Брянске на улице Сахарова перевернулся цементовоз
Брянским больницам подарили 15 новых машин скорой
Взорванный в Бытоши банкомат ограбить не смогли
В Дятькове уничтожили аллею у жилого дома
Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на турнире по боксу
Жителя Брянска будут судить за экстремизм в соцсетях
Жительнице Клинцов грозит до 15 лет за убийство знакомого
В Брянске автомобилист едва не въехал в подъезд многоэтажки
В Брянске сняли на видео пешеходов-нарушителей у БУМа
Умер старейший брянский краевед Яков Соколов
В Новозыбкове появится новый автомобиль скорой помощи
В Дятьковском районе открыли памятник казакам