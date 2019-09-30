Брянским больницам подарили 15 новых машин скорой
В медицинском автопарке Брянской области – пополнение. Как рассказали в пресс-службе облправительства, больницы Брянщины получили 15 новых машин скорой помощи.
Ключи от новых машин передали представителям учреждений в понедельник, 30 сентября.
- Весной за счет федеральных средств брянские больницы получили 21 машину скорой помощи, - рассказали в правительстве региона. - А до конца года в область поступят еще 22 автомобиля. Постановление об этом подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев. Брянская область получит машин скорой помощи больше, чем остальные регионы ЦФО.
Всего за четыре года, говорят в облправительстве, автопарк медорганизаций Брянской области увеличился на 216 автомобилей и обновился почти на 80 процентов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU