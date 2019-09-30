Взорванный в Бытоши банкомат ограбить не смогли

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-30T10:59:09+03:00

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В дятьковском поселке Бытошь попытались ограбить банкомат.

- В начале пятого утра в субботу, 28 сентября, в дежурную часть полиции поступило сообщение, что злоумышленники проникли в отделение одного из банков, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального УМВД. – Их целью были деньги, находящиеся в банкомате.

Банкомат был поврежден. Появилась информация, что его накачали газом, а потом взорвали. В полиции не афишируют, каким образом преступники пытались добраться до денег.

Но сейф взломать у них не получилось. Все деньги остались на месте.

- По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу» - уточняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU