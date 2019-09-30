2019-09-30T09:43:47+03:00
Происшествия

Жителя Брянска будут судить за экстремизм в соцсетях

Молодой человек разместил запрещенное изображение на своей странице
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

21-летнего жителя Брянска будут судить за экстремизм в соцсетях. Уголовное дело рассмотрят в Бежицком районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 7 февраля прошлого года молодой человек разместил на своей странице изображение, которое призывало к экстремизму.

Уголовное дело в отношении брянца расследовали сотрудники УФСБ России по Брянской области. По статье ему грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские автохамы не дают вывозить мусор с контейнерных площадок
В Выгоничах иномарка сбила на «зебре» пешехода с велосипедом
Брянского фальшивомонетчика задержали в Краснодарском крае
В ДТП под Брянском разворотило иномарку
Брянские полицейские нашли под Калугой "схрон" наркоторговца
В Брянске на улице Сахарова перевернулся цементовоз
Брянским больницам подарили 15 новых машин скорой
Взорванный в Бытоши банкомат ограбить не смогли
В Дятькове уничтожили аллею у жилого дома
Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на турнире по боксу
Жительнице Клинцов грозит до 15 лет за убийство знакомого
В Брянске автомобилист едва не въехал в подъезд многоэтажки
В Брянске сняли на видео пешеходов-нарушителей у БУМа
Умер старейший брянский краевед Яков Соколов
В Новозыбкове появится новый автомобиль скорой помощи
В Дятьковском районе открыли памятник казакам