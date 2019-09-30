Жителя Брянска будут судить за экстремизм в соцсетях
Молодой человек разместил запрещенное изображение на своей странице
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21-летнего жителя Брянска будут судить за экстремизм в соцсетях. Уголовное дело рассмотрят в Бежицком районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
По версии следствия, 7 февраля прошлого года молодой человек разместил на своей странице изображение, которое призывало к экстремизму.
Уголовное дело в отношении брянца расследовали сотрудники УФСБ России по Брянской области. По статье ему грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU