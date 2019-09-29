2019-09-29T16:05:43+03:00
Общество

Умер старейший брянский краевед Яков Соколов

Якову Дмитриевичу было 92 года
Мария Дедкова
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Фото: Брянская областная библиотека имени Ф.ТютчеваФото: Брянская областная библиотека имени Ф.Тютчева
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27 сентября умер старейший брянский краевед Яков Соколов. Ему было 92 года.

Яков Соколов родился 20 марта 1927 года в белорусском городе Ветка, что в Гомельской области. Его жизнь в основном связана с Брянщиной. Ей и посвящены его произведения.

Якову Дмитриевичу четыре раза присуждали почетные журналистские премии. Решением Президиума Российской Муниципальной Академии он удостоен памятной медали "К 100-летию М.А. Шолохова". Награжден медалью "За вклад в наследие Народов России". В 2005 году он стал почетным членом Российского Союза Исторических Городов и Регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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