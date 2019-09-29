В Дятьковском районе открыли памятник казакам

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-29T13:26:59+03:00

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У дятьковского села Любошь установили памятный камень казакам. Он появился возле Свято-Введенского храма, сообщает местная газета "Пламя труда".

Церемония открытия прошла в пятницу, 27 сентября.

На камне закрепили доску со словами: «Казакам всех поколений, павшим и живым, во славу Отечества и Веры Православной».

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ИСТОЧНИК KP.RU