В Дятьковском районе открыли памятник казакам
Памятный камень установили в селе Любышь
Фото: газета "Пламя труда"
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У дятьковского села Любошь установили памятный камень казакам. Он появился возле Свято-Введенского храма, сообщает местная газета "Пламя труда".
Церемония открытия прошла в пятницу, 27 сентября.
На камне закрепили доску со словами: «Казакам всех поколений, павшим и живым, во славу Отечества и Веры Православной».
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ИСТОЧНИК KP.RU