Жители Фокинского района пожаловались на затопленный подъезд
По словам горожан, их проблему не могут решить уже неделю
Фото: vk.com, Павел Фирсов
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Жители Фокинского района Брянска пожаловались на протекающие трубы в подъезде многоэтажки.
Свое обращение жильцы дома № 7 на переулке Новозыбковском оставили в соцсетях.
По словам горожан, их проблему не могут решить уже неделю. В управляющей компании не нашлось сварщика.
В комментариях жителям предложили пожаловаться на УК в прокуратуру и горадминистрацию .
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ИСТОЧНИК KP.RU