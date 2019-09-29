Жители Фокинского района пожаловались на затопленный подъезд

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-29T11:44:34+03:00

По словам горожан, их проблему не могут решить уже неделю

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Жители Фокинского района Брянска пожаловались на протекающие трубы в подъезде многоэтажки.

Свое обращение жильцы дома № 7 на переулке Новозыбковском оставили в соцсетях.

По словам горожан, их проблему не могут решить уже неделю. В управляющей компании не нашлось сварщика.

В комментариях жителям предложили пожаловаться на УК в прокуратуру и горадминистрацию .

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ИСТОЧНИК KP.RU