В Супоневе на улице Ленина столкнулись две легковушки
О ДТП рассказали в соцсетях
Фото: vk.com, Кирилл Рожков
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В селе Супонево на улице Ленина столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в воскресенье, 29 сентября. О случившемся рассказали в соцсетях.
Иномарки получили серьезные механические повреждения. На место ЧП приехали медики. Они выяснят, какие травмы получили пострадавшие.
Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU