В Супоневе на улице Ленина столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-29T10:24:44+03:00

О ДТП рассказали в соцсетях

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В селе Супонево на улице Ленина столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в воскресенье, 29 сентября. О случившемся рассказали в соцсетях.

Иномарки получили серьезные механические повреждения. На место ЧП приехали медики. Они выяснят, какие травмы получили пострадавшие.

Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU