Брянская семья приютила краснокнижного аиста
Пернатого прозвали Гришей
Скриншот с видео vk.com, Наталья Исачкина
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Брянская семья Исачкиных приютила редкую птицу. В домашнем приюте у Натальи поселился черный аист. Его назвали Гришей.
Пернатый обживается и привыкает к новому дому.
Семья Исачкиных из села Доманичи Почепского района организовала приют для птиц. Здесь выхаживают больных пернатых.
Сейчас, в домашнем приюте около полусотни птиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU