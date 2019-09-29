Брянская семья приютила краснокнижного аиста

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-29T10:14:34+03:00

Скриншот с видео vk.com, Наталья Исачкина

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Брянская семья Исачкиных приютила редкую птицу. В домашнем приюте у Натальи поселился черный аист. Его назвали Гришей.

Пернатый обживается и привыкает к новому дому.

Семья Исачкиных из села Доманичи Почепского района организовала приют для птиц. Здесь выхаживают больных пернатых.

Сейчас, в домашнем приюте около полусотни птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU