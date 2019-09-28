2019-09-28T18:52:56+03:00
Общество

В Брянске готовятся к строительству кольца на улице Крахмалева

Оно станет частью новой дороги
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Денис ЗайчиковФото: vk.com, Денис Зайчиков
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В Брянске начали готовить площадку для будущего кольца, которое появится на улице Крахмалева. Оно станет продолжением новой дороги, которая пройдет по улице Советской до улицы Объездной.

Новая развязка облегчит движение на месте перекрестка.

Напомним, что к работам на объекте приступили. На участке со стороны улицы Объездной работает техника, которая готовит землю под будущую магистраль.Землю выравнивают, ямы засыпают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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