В Новозыбкове отмечают День города
В субботу, 28 сентября, Новозыбков празднует День города. Торжества начались в 10.00 на стадионе «Труд». Здесь прошел спортивный фестиваль «Дети Чернобыля».
В полдень на главной площади города состоялось торжественное открытие праздника «Любимый город!».
В 13.00 прошел концерт «С Днем рождения, любимый город!». Номера подготовили педагоги и ученики детской музыкальной школы.
В 15.00 на стадионе «Труд» стартовал футбольный матч. На поле встретились команды «Новозыбков» и«Атлант».
Вечерняя программа начнется в 17.00 на площади Октябрьской революции, сообщает газета "Маяк".
Здесь пройдет концерт «Живи и здравствуй край родной».
Завершится праздник фейерверком в 22.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU