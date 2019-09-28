2019-09-28T16:16:29+03:00
Общество

В Новозыбкове отмечают День города

Для местных жителей подготовили развлекательную программу
Мария Дедкова
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Фото: газета "Маяк"Фото: газета "Маяк"
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В субботу, 28 сентября, Новозыбков празднует День города. Торжества начались в 10.00 на стадионе «Труд». Здесь прошел спортивный фестиваль «Дети Чернобыля».

В полдень на главной площади города состоялось торжественное открытие праздника «Любимый город!».

В 13.00 прошел концерт «С Днем рождения, любимый город!». Номера подготовили педагоги и ученики детской музыкальной школы.

В 15.00 на стадионе «Труд» стартовал футбольный матч. На поле встретились команды «Новозыбков» и«Атлант».

Вечерняя программа начнется в 17.00 на площади Октябрьской революции, сообщает газета "Маяк".

Здесь пройдет концерт «Живи и здравствуй край родной».

Завершится праздник фейерверком в 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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