2019-09-28T13:00:03+03:00
Происшествия

На трассе в Дубровском районе столкнулись грузовик и фура: погиб 43-летний мужчина

По предварительной информации, водитель большегруза выехал на встречную полосу
Мария Дедкова
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На трассе в Дубровском районе произошло страшное ДТП. Около 20.05 в пятницу, 27 сентября, на 191-м километре автодороги «Орел-Смоленск» столкнулись грузовик и фура.

- По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля "Вольво FH12" не учел необходимую дистанцию до впереди двигающегося автомобиля, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Чтобы избежать ДТП, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗом-33.

В автоаварии 43-летний автомобилист погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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