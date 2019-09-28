29 сентября в Унече автомобилистов ждут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-28T12:21:34+03:00

Правоохранители проследят, чтобы за рулем не было пьяных

Изменить размер текста: A A

В Унече 29 сентября пройдут сплошные проверки водителей. Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. За повторное нарушение - до двух лет лишения свободы.

Телефон дежурной части: (4832)74-36-84.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU