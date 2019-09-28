29 сентября в Унече автомобилистов ждут сплошные проверки
Правоохранители проследят, чтобы за рулем не было пьяных
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В Унече 29 сентября пройдут сплошные проверки водителей. Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. За повторное нарушение - до двух лет лишения свободы.
Телефон дежурной части: (4832)74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU