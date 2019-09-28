В Дятькове расширят и отремонтируют дорогу в 13-м микрорайоне

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-28T10:16:30+03:00

На работы потратят около шести миллионов рублей

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В Дятькове отремонтируют дорогу в 13-м микрорайоне. Благоустраивать будут участок от магазина до стоматологической поликлиники.

Здесь установят новую автобусную остановку, сделают площадку для разворота, обновят тротуар у городской гимназии. Кроме того, саму дорогу расширят.

По условию контракта работы должны завершить к началу ноября. На ремонт потратят около шести миллионов рублей,сообщает местная газета "Пламя труда".

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ИСТОЧНИК KP.RU