В Дятькове расширят и отремонтируют дорогу в 13-м микрорайоне
На работы потратят около шести миллионов рублей
Фото: газета "Пламя труда"
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В Дятькове отремонтируют дорогу в 13-м микрорайоне. Благоустраивать будут участок от магазина до стоматологической поликлиники.
Здесь установят новую автобусную остановку, сделают площадку для разворота, обновят тротуар у городской гимназии. Кроме того, саму дорогу расширят.
По условию контракта работы должны завершить к началу ноября. На ремонт потратят около шести миллионов рублей,сообщает местная газета "Пламя труда".
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ИСТОЧНИК KP.RU