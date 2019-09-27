В Брянске маршрутное такси №32 заменят автобусом №22а
В Брянске с 1 октября сократят маршрут №32 «Поселок Бордовичи – поселок Ходаринка». Теперь конечная маршрутного такси будет на улице Федюнинского, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
А чтобы жители Бордович не остались без транспорта, маршрут муниципального автобуса №22а продлят до остановки «Поселок Бордовичи». Раньше он ходил от Набережной до 10-го микрорайона. Кроме того, увеличат количество машин на маршруте, чтобы сократить интервал движения.
Кстати, на автобусном маршруте №22а действуют все льготы, в отличие от маршрутного такси.
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ИСТОЧНИК KP.RU