2019-09-27T17:52:38+03:00
Общество

В Брянске маршрутное такси №32 заменят автобусом №22а

На муниципальном маршруте действуют все льготы
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Брянский автобус".Фото: vk.com, "Брянский автобус".
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В Брянске с 1 октября сократят маршрут №32 «Поселок Бордовичи – поселок Ходаринка». Теперь конечная маршрутного такси будет на улице Федюнинского, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

А чтобы жители Бордович не остались без транспорта, маршрут муниципального автобуса №22а продлят до остановки «Поселок Бордовичи». Раньше он ходил от Набережной до 10-го микрорайона. Кроме того, увеличат количество машин на маршруте, чтобы сократить интервал движения.

Кстати, на автобусном маршруте №22а действуют все льготы, в отличие от маршрутного такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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