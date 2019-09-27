Районные территориальные депутатские группы

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-27T16:44:06+03:00

На первом заседании Брянского горсовета были сформированы составы районных территориальных депутатских групп (РТДГ)

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Депутатские группы сформированы по территориальному принципу и функционируют в каждом районе Брянска. Депутаты работают в тесном взаимодействии с районными администрациями, органами территориального общественного самоуправления, жителями областного центра. Ежемесячно на заседаниях рассматриваются обращения, предложения и жалобы горожан, по каждому заявлению принимается соответствующее решение.

Составы районных территориальных депутатских групп Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва

Бежицкая районная территориальная депутатская группа состоит из 12 депутатов (председатель Федотова Людмила Леонидовна):

1. Веденин Сергей Викторович;

2. Гайдуков Владимир Ильич;

3. Горлова Татьяна Александровна;

4. Иванов Валерий Анатольевич;

5. Исаев Алексей Игоревич;

6. Клемешев Дмитрий Александрович;

7. Корхов Виктор Владимирович;

8. Рассыльщиков Алексей Анатольевич;

9. Сенин Сергей Сергеевич;

10. Сидоров Андрей Борисович;

11. Тарасов Валентин Николаевич;

12. Федотова Людмила Леонидовна.

Володарская районная территориальная депутатская группа состоит из 5 депутатов (председатель Болунев Игорь Александрович):

1. Болунев Игорь Александрович;

2. Дбар Марина Валентиновна;

3. Корнилов Дмитрий Юрьевич;

4. Кузнецов Сергей Ильич;

5. Маринов Олег Валерьевич.

Советская районная территориальная депутатская группа состоит из 8 депутатов (председатель Сорокин Андрей Анатольевич):

1. Карпов Игорь Александрович;

2. Клюев Юрий Александрович;

3. Лобановский Артем Михайлович;

4. Олейник Сергей Алексеевич;

5. Основина Галина Николаевна;

6. Солонкин Алексей Алексеевич;

7. Сорокин Андрей Анатольевич;

8. Харитоненков Владимир Федорович.

Фокинская районная территориальная депутатская группа состоит из 5 депутатов (председатель Игрунев Василий Иванович):

1. Андреенко Дмитрий Александрович;

2. Афонин Игорь Анатольевич;

3. Игрунев Василий Иванович;

4. Стефашина Вера Николаевна;

5. Яськов Александр Петрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU