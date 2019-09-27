Об избрании главы горадминистрации

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-27T16:40:11+03:00

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26 сентября в связи с истечением срока контракта были прекращены полномочия главы городской администрации Александра Макарова. Исполняющим обязанности главы городской администрации с 27 сентября назначен заместитель мэра Андрей Абрамов.

Решением депутатов объявлен конкурс на замещение должности главы городской администрации, который состоится 7 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, кабинет № 7.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не моложе 30 лет, имеющие высшее образование, стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет, стаж руководящей работы не менее пяти лет, не имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Соискателю на должность требуется знать Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральные законы, Устав Брянской области, законы Брянской области, Устав города Брянска.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление и необходимые документы секретарю конкурсной комиссии в течение 20 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в муниципальной газете «Брянск» (опубликовано в газете «Брянск» №39 (1037) от 27.09.2019).

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ИСТОЧНИК KP.RU