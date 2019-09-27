О составе Брянского городского Совета

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-27T16:35:07+03:00

В состав Брянского городского Совета входят 32 депутата. Половина избрана по одномандатным избирательным округам, 16 вошли в представительный орган власти Брянска по партийным спискам

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По результатам выборов в состав Брянского городского Совета вошли 25 представителей БРО ВПП «Единая Россия», 3 человека - от ЛДПР, 2 - от КПРФ, по одному депутату от «Справедливой России» и «Гражданской Платформы».

В состав Брянского городского Совета народных депутатов избрано 6 женщин и 26 мужчин. Из них 32 человека с высшим образованием. Среди депутатов на момент избрания были 18 представителей малого и среднего бизнеса, 1 работник образования, 4 медицинских работника, 6 работников государственных и муниципальных учреждений, 1 работник охраны, 1 пенсионер и 1 временно не работающий.

Средний возраст депутатов 46 лет. Троим из них нет 30 лет, 6 депутатов в возрасте от 30 до 40 лет, 10 — от 40 до 50 лет, 11 — от 50 до 60, 1 — от 60 до 70 лет, 1 – до 80 лет.

Депутаты приступили к работе после признания их полномочий на первом заседании нового созыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU