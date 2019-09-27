В брянский горсовет вошли 18 бизнесменов

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-27T16:18:51+03:00

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В брянский горсовет шестого созыва вошли 18 представителей малого и среднего бизнеса. Один депутат работает в сфере образования, шесть работников ГУПов и МУПов, один охранник, один пенсионер и один неработающий. Среди депутатов – шесть женщин и 26 мужчин.

Средний возраст депутата горсовета 46 лет. Троим из них не исполнилось еще и 30 лет. А самому опытному депутату больше 70 лет.

Всего в горсовете 32 депутата. Абсолютное большинство мест принадлежит «Единой России» - 25. Три человека представляет ЛДПР, двое – КПРФ, по одному депутату – от «Справедливой России» и «Гражданской Платформы».

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ИСТОЧНИК KP.RU