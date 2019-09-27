В пятницу в Брянске без тепла остаются одна школа и один детский сад

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-27T15:19:29+03:00

В течение двух недель могут быть перебои с подачей тепла. Фото: Елена РАКОВА

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В пятницу, 27 сентября, в Брянске остаются без тепла школа №2 и детский сад №158 в поселке Октябрьский. Возле школы прорвало теплотрассу. Ее сейчас ремонтируют. В детском саду к отоплению подключают строящиеся ясли, к тому же ремонтируют пищеблок, поэтому детей в саду пока нет.

К десяти часам утра в пятницу в Брянске запустили 315 котельных их 317, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В течение двух недель могут быть перебои с подачей тепла, так как идут пуско-наладочные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU