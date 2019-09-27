СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-27T14:55:15+03:00

На закупку потратят почти 300 миллионов рублей

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Для районов Брянской области купят 143 новых автобуса. Информацию о четырех закупках машин малого и среднего класса разместили в Единой информационной системе.

Большинство из них – 101 машина марки «ГАЗель Некст», 38 – ПАЗ и 4 – КавЗ, сообщает «Брянский автобус». На новый транспорт потратят почти 300 миллионов рублей.

Аукцион пройдет 8 октября. По условиям контракта, новые автобусы должны поставить в регион не позже 15 декабря.

Кстати, для Брянска купят 32 автобуса. Их привезут в город также до 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU