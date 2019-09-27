2019-09-27T14:40:47+03:00
Общество

В Унече 29 сентября пройдут проверки водителей

Автоинспекторы будут ловить пьяных за рулем
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Унеча 29 сентября пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут ловить пьяных за рулем, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В Госавтоинспекции просят автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения. А обо всех нарушениях сообщать ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону.

Телефон дежурной части УГИБДД по Брянской области: 8(4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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