2019-09-27T13:54:58+03:00
Происшествия

Брянские полицейские поймали телефонных мошенников

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков
Марина АНТОНОВА
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянские полицейские поймали 35-летнего и 33-летнего жителей Самары, которых подозревают в телефонном мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники обманули 14 человек на 290 тысяч рублей.

- Хищения денег со счетов жителей Брянской области происходили с сентября 2018-го по январь 2019 года, - говорят в пресс-службе регионального УМВД. – Уголовное дело о серии хищений находилось в Следственном управлении УМВД.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, выясняли номера с карты потерпевшего, смс-коды, которые пришли на телефон. Номера телефонов, с которых звонили мошенники, были зарегистрированы в Самарской области. Брянские полицейские выехали в другой регион, чтобы задержать предполагаемых преступников.

Во врем обысков нашли мобильные телефоны и сим-карты подозреваемых, а также 11 банковских карт, на которые приходили деньги потерпевших.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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