2019-09-27T15:13:01+03:00
Общество

В Брянске нашли живым пропавшего 35-летнего Сергея Авдеева

Родные не знали, где находится мужчина с 19 сентября
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске нашли живым пропавшего 35-летнего Сергей Авдеева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях в пятницу днем, 27 сентября.

Мужчина пропал 19 сентября. Родные не знали, где может находиться мужчина. Объявление о его пропаже появилось утром в пятницу. Уже через несколько часов сообщили, что Сергея Авдеева нашли.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Районные территориальные депутатские группы
Об избрании главы горадминистрации
О составе Брянского городского Совета
В брянский горсовет вошли 18 бизнесменов
В пятницу в Брянске без тепла остаются одна школа и один детский сад
Для районов Брянской области купят 143 новых автобуса
В Унече 29 сентября пройдут проверки водителей
Брянские полицейские поймали телефонных мошенников
Брянец Виталий Минаков подписал контракт на бой с американцем
Брянский губернатор поднял пенсии чиновникам и ветеранам труда
Работаем во благо!
Коллектив БМЗ отметил профессиональный праздник
В Новозыбкове водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
Сенатором от Брянской области стала Галина Солодун
Жители Брянска пожаловались на обмелевшую Десну
Председателем Брянской областной Думы избрали Владимира Попкова
В Брянской области задержали за взятку экс-депутата Александра Толстенка
Брянская прокуратура не нашла нарушений при добыче песка в Володарском районе
На основании тайного голосования