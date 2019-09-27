В Брянске нашли живым пропавшего 35-летнего Сергея Авдеева
Родные не знали, где находится мужчина с 19 сентября
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В Брянске нашли живым пропавшего 35-летнего Сергей Авдеева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях в пятницу днем, 27 сентября.
Мужчина пропал 19 сентября. Родные не знали, где может находиться мужчина. Объявление о его пропаже появилось утром в пятницу. Уже через несколько часов сообщили, что Сергея Авдеева нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU