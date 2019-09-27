СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-27T13:24:06+03:00

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Брянец Виталий Минаков подписал контракт на бой с американцем Хави Айялой. Об этом спортсмен сообщил в своей официальной группе в соцсетях. Поединок пока официально не анонсирован.

Напомним, Виталий Минаков и Хави Айяла сразятся 26 октября в американском Анкасвилле, штат Коннектикут. Это вторая попытка встретиться с американским бойцом. Первый бой не состоялся из-за болезни Айялы. У Виталия за несколько часов до поединка сменился соперник.

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ИСТОЧНИК KP.RU