2019-09-27T13:24:06+03:00
Спорт

Брянец Виталий Минаков подписал контракт на бой с американцем

26 октября он сразится с Хави Айялой
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Виталий Минаков - Официальная группа.Фото: vk.com, Виталий Минаков - Официальная группа.
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Брянец Виталий Минаков подписал контракт на бой с американцем Хави Айялой. Об этом спортсмен сообщил в своей официальной группе в соцсетях. Поединок пока официально не анонсирован.

Напомним, Виталий Минаков и Хави Айяла сразятся 26 октября в американском Анкасвилле, штат Коннектикут. Это вторая попытка встретиться с американским бойцом. Первый бой не состоялся из-за болезни Айялы. У Виталия за несколько часов до поединка сменился соперник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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