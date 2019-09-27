Брянский губернатор поднял пенсии чиновникам и ветеранам труда
Соответствующие указы глава региона подписал 26 сентября
Пенсии проиндексируют с 1 октября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянский губернатор поднял пенсии чиновникам и ветеранам труда. С 1 октября они будут проидексированы на коэффициент 1,043, исходя из уровня инфляции. Деньги предусмотрены в областном бюджете.
Соответствующие указы подписал глава региона Александр Богомаз 26 сентября. Они опубликованы на сайте правительства Брянской области.
Контролировать исполнение указов должен заместитель губернатора Николай Щеглов.
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ИСТОЧНИК KP.RU