СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-27T12:56:04+03:00

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Брянский губернатор поднял пенсии чиновникам и ветеранам труда. С 1 октября они будут проидексированы на коэффициент 1,043, исходя из уровня инфляции. Деньги предусмотрены в областном бюджете.

Соответствующие указы подписал глава региона Александр Богомаз 26 сентября. Они опубликованы на сайте правительства Брянской области.

Контролировать исполнение указов должен заместитель губернатора Николай Щеглов.

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ИСТОЧНИК KP.RU