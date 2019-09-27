Работаем во благо!

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-27T12:48:34+03:00

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«Чистую планету» наградили за активное участие в месячнике по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске.

Сегодня председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Игорь Гинькин вручил грамоту генеральному директору компании регионального оператора по обращению с ТКО В.В. Чашникову

- Все хотят ходить по чистым улицам, дышать чистым воздухом и пить чистую воду. Но это зависит не только от того, кто отвечает за уборку той или иной территории, но и от каждого из нас. Наша общая задача – сделать так, чтобы Брянск был комфортным городом для жизни. Для того, чтобы было чисто – достаточно не мусорить: бросать пакеты с отходами в специальные контейнеры, а не рядом с ними, не сорить на улицах, не устраивать свалки в зонах отдыха, убирать за собой. Эти простые правила, которые помогут сохранить окружающую среду, должен соблюдать каждый, - говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников. – А региональный оператор по обращению с ТКО, в свою очередь, будет по-прежнему принимать самое активное участие в благоустройстве нашего города – предоставлять технику, бункеры для вывоза, принимать на полигоне отходы, собранные на субботниках, а также поддерживать социальные инициативы активных граждан, сотрудничать с общественными движениями и волонтерскими отрядами. Брянщина – наш общий любимый дом, и мы должны о нем заботиться и содержать в чистоте!

ИСТОЧНИК KP.RU