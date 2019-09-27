2019-09-27T11:53:36+03:00
Общество

Жители Брянска пожаловались на обмелевшую Десну

Фотографию под понтонным мостом опубликовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Артем Малашенко.Фото: vk.com, Артем Малашенко.
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Жители Брянска недоумевают, куда делась река Десна. Фотографию обмелевшей реки, сделанную у понтонного моста на Набережной, опубликовали пользователи в соцсетях.

В комментариях пишут, что уровень реки падает каждую осень. А весной она вновь разольется. Другие отмечают, что реки и озера обмелели во всем Волжско-Каспийском бассейне. Падает и уровень грунтовых вод. С чем это связано, неизвестно. Кроме всего прочего, увеличилась продолжительность засушливых периодов.

Подписчики пишут, что заметили в этом году обмеление Орлика и других озер в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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