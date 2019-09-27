Председателем Брянской областной Думы избрали Владимира Попкова
Председателем Брянской областной Думы седьмого созыва избрали Владимира Попкова. Его кандидатуру поддержали 54 депутата. Четверо высказались против, один - воздержался.
Результаты тайного голосования хотели было отменить, из-за того, что некоторые депутаты заполняли бланки не в кабинках, а на столе рядом с ними. Но после выступления депутата Анатолия Бугаева вопрос об этом был снят с повестки. И выборы председателя регионального парламента признали состоявшимися.
Первое заседание облдумы проходит в пятницу, 27 сентября. Кроме председателя на нем на заседании избрали заместителя спикера облдумы. Им стал Виталий Беляй. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата, 4 высказались против, 1- воздержался.
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ИСТОЧНИК KP.RU