Председателем Брянской областной Думы избрали Владимира Попкова

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-27T11:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Председателем Брянской областной Думы седьмого созыва избрали Владимира Попкова. Его кандидатуру поддержали 54 депутата. Четверо высказались против, один - воздержался.

Результаты тайного голосования хотели было отменить, из-за того, что некоторые депутаты заполняли бланки не в кабинках, а на столе рядом с ними. Но после выступления депутата Анатолия Бугаева вопрос об этом был снят с повестки. И выборы председателя регионального парламента признали состоявшимися.

Первое заседание облдумы проходит в пятницу, 27 сентября. Кроме председателя на нем на заседании избрали заместителя спикера облдумы. Им стал Виталий Беляй. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата, 4 высказались против, 1- воздержался.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU