Директора брянского мясокомбината подозревают в даче взятки

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-27T11:01:35+03:00

За незаконное вознаграждение ветеринар готов был внести ложные сведение в систему «Меркурий»

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Генерального директора ООО «Мясокомбинат Славянский» Александра Толстенка подозревают в даче взятки. Уголовное дело также завели на посредника, который передавал деньги.

По версии следствия, в августе и сентябре индивидуальный предприниматель, который был знаком с директором мясокомбината, передал 50 тысяч рублей ветеринарному врачу управления ветеринарии Брянской области. За незаконное вознаграждение ветеринар обещал внести ложные сведения в систему ветеринарной сертификации «Меркурий». В нее бы попала информация о мясе, происхождение которого неизвестно.

- Посредник передал только часть взятки, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Общая сумма составляла 300 тысяч рублей.

Полицейские изъяли на территории мясокомбината в Новозыбкове больше 20 тонн мясной продукции общей стоимостью пять миллионов рублей. Подозрительное мясо передали в Россельхознадзор для утилизации.

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ИСТОЧНИК KP.RU