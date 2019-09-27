Брянская прокуратура не нашла нарушений при добыче песка в Володарском районе

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-27T10:25:48+03:00

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Брянская природоохранная прокуратура не нашла нарушений при добыче строительного песка в Володарском районе. Вблизи микрорайона «Речной» ООО «ДАР-Строй» намывает песок из реки на карту намыва. Карьер виден с дороги. Около него уже появилось объявление о продаже песка. При добыче песка происходит расчистка русла Десны.

- Прокуратура отправила запрос в уполномоченные контролирующие органы, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. – Деятельность ведется на основании разрешительных документов.

Лицензию на недропользование фирма получила еще в августе 2011 года. Она действует до 2021 года.

Кстати, песок на хотылевских лугах тоже добывают законно. Составлена проектная документация на добычу, пройдены все согласования. Но чиновники не учли археологические находки, которые делают неподалеку, и биологическое разнообразие с растениями из Красной книги Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU