2019-09-26T19:01:55+03:00
Общество

На основании тайного голосования

На заседании Брянского городского Совета был избран заместитель председателя и депутат, работающий на постоянной основе
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Решение об избрании заместителя председателя Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва принималось на основании тайного голосования. На эту должность фракцией «Единая Россия» был выдвинут депутат Виктор Корхов.

Виктор Корхов был депутатом Брянского городского Совета в четвертом и пятом созывах. В пятом возглавлял комитет по правовому регулированию.

Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Виктора Корхова. Он будет осуществлять полномочия на непостоянной основе.

В день первого заседания Брянского городского Совета VI созыва Виктору Корхову исполнилось 60 лет. Глава города Брянска Марина Дбар и депутаты поздравили коллегу с юбилеем. Ему был вручен памятный адрес.

Виктор Корхов поблагодарил депутатов за поздравления и оказанное высокое доверие:

- Уверен, что мы будем работать конструктивно, продуктивно, чтобы сделать наш город краше, а жизнь брянцев комфортнее, - сказал Виктор Корхов.

Решением первого заседания Брянского городского Совета на основании тайного голосования определен депутат, который будет осуществлять полномочия на постоянной основе. По инициативе фракции «Единая Россия» на эту должность была предложена кандидатура Василия Игрунева, которая в результате была поддержана депутатами единогласно.

Василий Игрунев был председателем комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ в Брянском городском Совете V созыва. Исполнял обязанности депутата на постоянной основе.

Василий Игрунев поблагодарил коллег за оказанное доверие.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полномочия — избранным депутатам
Главой города Брянска стала Марина Дбар
В брянском музее откроют клуб любителей истории
В Брянске сложил полномочия мэр города Александр Макаров
В Брянске строить ливневку на переулке Пилотов закончат к концу октября
Брянские паралимпийцы отправятся на чемпионат мира по легкой атлетике
Экс-главу Брянска Александра Хлиманкова лишили депутатского мандата
Без тепла в Брянске остаются еще две школы и пять детсадов
Брянским фанатам футбола напомнили о правилах поведения на матчах
Главой Клинцов вновь стал Олег Шкуратов
В Брянске запустили 311 из 317 котельных
БМЗ представил в Правительстве области фотовыставку «Мы – Трансмашхолдинг»
В Почепе 17-летний студент напал на прохожую с «розочкой»
В Брянской области за антисанитарию и неправильные ценники закрыли аптеку
В Суземке на два дня закроют железнодорожный переезд
В Брянске дебоширы избили соседа и не пустили к нему скорую помощь
В Супоневе автомобилист врезался в столб и припаркованную машину
Мглинский грабитель-рецидивист получил еще один срок
Жительница Погара отправится в колонию на шесть лет за нечаянное убийство возлюбленного
В Брянске предложили проект благоустройства парка Соловьи