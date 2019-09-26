СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-26T19:01:55+03:00

На заседании Брянского городского Совета был избран заместитель председателя и депутат, работающий на постоянной основе

Изменить размер текста: A A

Решение об избрании заместителя председателя Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва принималось на основании тайного голосования. На эту должность фракцией «Единая Россия» был выдвинут депутат Виктор Корхов.

Виктор Корхов был депутатом Брянского городского Совета в четвертом и пятом созывах. В пятом возглавлял комитет по правовому регулированию.

Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Виктора Корхова. Он будет осуществлять полномочия на непостоянной основе.

В день первого заседания Брянского городского Совета VI созыва Виктору Корхову исполнилось 60 лет. Глава города Брянска Марина Дбар и депутаты поздравили коллегу с юбилеем. Ему был вручен памятный адрес.

Виктор Корхов поблагодарил депутатов за поздравления и оказанное высокое доверие:

- Уверен, что мы будем работать конструктивно, продуктивно, чтобы сделать наш город краше, а жизнь брянцев комфортнее, - сказал Виктор Корхов.

Решением первого заседания Брянского городского Совета на основании тайного голосования определен депутат, который будет осуществлять полномочия на постоянной основе. По инициативе фракции «Единая Россия» на эту должность была предложена кандидатура Василия Игрунева, которая в результате была поддержана депутатами единогласно.

Василий Игрунев был председателем комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ в Брянском городском Совете V созыва. Исполнял обязанности депутата на постоянной основе.

Василий Игрунев поблагодарил коллег за оказанное доверие.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU