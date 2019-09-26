Полномочия — избранным депутатам

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-26T18:57:55+03:00

На первом заседании Брянского городского Совета VI созыва были приняты решения о прекращении полномочий депутатов предыдущего созыва и признании полномочий вновь избранных депутатов

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Решение о прекращении полномочий депутатов Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва принято в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска.

Решено прекратить полномочия депутатов Брянского городского Совета пятого созыва, избранных 14 сентября 2014 года по единому муниципальному избирательному округу города Брянска от Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (12 человек), от Брянского областного отделения политической партии «КПРФ» (2 человека), от Брянского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России (1 человек), а также 16 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам.

По информации городской избирательной комиссии, по результатам голосования 8 сентября большинство избирателей отдали свой голос за «Единую Россию» – 68,9 % или 141889 голосов; за ЛДПР – 13,8 % или 28299 голосов; за КПРФ – 9,9 % или 20459 голосов, за «Справедливую Россию» и «Коммунистов России» было отдано менее 5 % голосов.

На первом заседании Брянского городского Совета VI созыва принято решение о признании полномочий депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва, избранных 8 сентября 2019 года по единому муниципальному избирательному округу города Брянска:

от Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

-Веденин Сергей Викторович;

-Иванов Валерий Анатольевич;

-Игрунев Василий Иванович;

-Клюев Юрий Александрович;

-Маринов Олег Валерьевич;

-Олейник Сергей Алексеевич;

-Основина Галина Николаевна;

-Писаревская Марина Михайловна;

-Сидоров Андрей Борисович;

-Сорокин Андрей Анатольевич;

-Стефашина Вера Николаевна;

-Федотова Людмила Леонидовна;

-Хлиманков Александр Анатольевич;

от Брянского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

-Кузнецов Сергей Ильич;

от Брянского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России:

-Горлова Татьяна Александровна;

-Сенин Сергей Сергеевич.

А также признать полномочия депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва, избранных 8 сентября 2019 года по одномандатным избирательным округам города Брянска:

-Гайдуков Владимир Ильич – по одномандатному избирательному округу № 1;

-Рассыльщиков Алексей Анатольевич – по одномандатному избирательному округу № 2;

-Исаев Алексей Игоревич – по одномандатному избирательному округу № 3;

-Тарасов Валентин Николаевич – по одномандатному избирательному округу № 4;

-Корхов Виктор Владимирович – по одномандатному избирательному округу № 5;

-Клемешев Дмитрий Александрович – по одномандатному избирательному округу № 6;

-Корнилов Дмитрий Юрьевич – по одномандатному избирательному округу № 7;

-Дбар Марина Валентиновна – по одномандатному избирательному округу № 8;

-Болунев Игорь Александрович – по одномандатному избирательному округу № 9;

-Харитоненков Владимир Федорович – по одномандатному избирательному округу № 10;

-Лобановский Артем Михайлович – по одномандатному избирательному округу № 11;

-Солонкин Алексей Алексеевич – по одномандатному избирательному округу № 12;

-Карпов Игорь Александрович – по одномандатному избирательному округу № 13;

-Яськов Александр Петрович – по одномандатному избирательному округу № 14;

-Афонин Игорь Анатольевич – по одномандатному избирательному округу № 15;

-Андреенко Дмитрий Александрович – по одномандатному избирательному округу № 16.

Решение вступило в силу с момента принятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU