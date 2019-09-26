Главой города Брянска стала Марина Дбар

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-26T18:51:46+03:00

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26 сентября на первом заседании Брянского городского Совета шестого созыва был избран глава города Брянска и председатель Брянского городского Совета народных депутатов. На основании результатов тайного голосования этот пост заняла Марина Валентиновна Дбар. Ее кандидатура была единогласно поддержана всем депутатским корпусом. Церемония инаугурации прошла в зале заседаний горадминистрации сразу же после избрания. Также на заседании были прекращены полномочия предыдущего главы города Брянска.

Заместитель губернатора Александр Коробко от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза поздравил Марину Валентиновну Дбар с избранием и пожелал ей долгой продуктивной работы на благо города Брянска. К поздравлениям присоединились руководитель департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, коллеги.

- Благодарю вас за оказанное доверие, - сказала глава города Брянска Марина Дбар. - Уверена, что с такой командой депутатов мы справимся с задачами, которые перед нами стоят. Желаю всем хорошей работы, процветания нашему любимому городу и благополучия всем его жителям,

СПРАВКА

Марина Валентиновна Дбар родилась 13 ноября 1966 года в Брянске. В 1988 году окончила ВЗФИ по специальности «Экономист». В 2000 году - Высшую банковскую школу, г. Москва. 33 года проработала в банковской системе, прошла путь от простого бухгалтера до вице-президента банка. До избрания на пост главы города Брянска работала генеральным директором оборонного предприятия АО «Стрела».

Четырежды переизбиралась депутатом Брянского городского Совета третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. С 2005 по 2019 годы была председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. С 2014 года по настоящее время руководит фракцией «Единая Россия» в Брянском горсовете. В сентябре 2019 года избрана депутатом Брянского городского Совета шестого созыва по Володарскому одномандатному избирательному округу №8, выдвинута всероссийской политической партией «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU