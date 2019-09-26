СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-26T18:02:21+03:00

Временно руководить Брянской городской администрацией будет Андрей Абрамов

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В Брянске сложил полномочия мэр города Александр Макаров. Такое решение приняли на первой сессии горсовета 26 сентября.

Депутаты решили, что временно исполняющим обязанности главы Брянской городской администрации станет Андрей Абрамов. Чиновник работал заместителем мэра по вопросам строительства.

- Конкурс на замещение должности главы Брянской городской администрации назначили на 7 ноября, - говорят в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU