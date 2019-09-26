2019-09-26T18:02:21+03:00
Политика

В Брянске сложил полномочия мэр города Александр Макаров

Временно руководить Брянской городской администрацией будет Андрей Абрамов
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске сложил полномочия мэр города Александр Макаров. Такое решение приняли на первой сессии горсовета 26 сентября.

Депутаты решили, что временно исполняющим обязанности главы Брянской городской администрации станет Андрей Абрамов. Чиновник работал заместителем мэра по вопросам строительства.

- Конкурс на замещение должности главы Брянской городской администрации назначили на 7 ноября, - говорят в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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