2019-09-26T17:24:53+03:00
Общество

В Брянске строить ливневку на переулке Пилотов закончат к концу октября

Рабочим осталось проложить около 300 метров труб
Мария Дедкова
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После завершения этих работ подрядчик займется восстановлением поврежденных тротуаров, проездов и зеленых зон.После завершения этих работ подрядчик займется восстановлением поврежденных тротуаров, проездов и зеленых зон.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске строительство ливневки на переулке Пилотов завершат к концу октября. Именно тогда у подрядчика заканчивается контракт.

Всего рабочим нужно проложить больше 1,5 километра труб разного диаметра. Трубы будут находиться вдоль переулка Пилотов, а также частично во дворах на глубине до пяти метров. Систему будут соединять около 60 приемных колодцев.

На данный момент строителям осталось уложить около 300 метров труб, сообщили в пресс-службе брянской мэрии. После завершения этих работ подрядчик займется восстановлением поврежденных тротуаров, проездов и зеленых зон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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