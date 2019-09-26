В Брянске строить ливневку на переулке Пилотов закончат к концу октября

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-26T17:24:53+03:00

После завершения этих работ подрядчик займется восстановлением поврежденных тротуаров, проездов и зеленых зон. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске строительство ливневки на переулке Пилотов завершат к концу октября. Именно тогда у подрядчика заканчивается контракт.

Всего рабочим нужно проложить больше 1,5 километра труб разного диаметра. Трубы будут находиться вдоль переулка Пилотов, а также частично во дворах на глубине до пяти метров. Систему будут соединять около 60 приемных колодцев.

На данный момент строителям осталось уложить около 300 метров труб, сообщили в пресс-службе брянской мэрии. После завершения этих работ подрядчик займется восстановлением поврежденных тротуаров, проездов и зеленых зон.

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ИСТОЧНИК KP.RU