Брянские паралимпийцы отправятся на чемпионат мира по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-26T17:06:10+03:00

Соревнования пройдут в Дубае в ноябре. Фото: Брянский центр спортивной подготовки

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Брянские паралимпийцы готовятся к поездке на чемпионат мира по легкой атлетике.

В составе национальной команды тренируются Александр Хрупин, Светлана Кривенок, Артем Калашян и Владислав Фролов. Тренируют спортсменов Михаил и Артем Сумичевы.

Соревнования пройдут в Дубае в ноябре, сообщает брянский центр спортивной подготовки.

В чемпионате мира по легкой атлетике принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями. Спортсмены соревнуются в соответствии с их функциональной классификацией в беге, метаниях диска, копья, булавы, толкание ядра, прыжки в высоту, прыжки в длину, а так же тройном прыжке.

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ИСТОЧНИК KP.RU