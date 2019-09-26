2019-09-26T16:39:50+03:00
Общество

Без тепла в Брянске остаются еще две школы и пять детсадов

Дать им тепло пообещали в ближайшее время
Мария Дедкова
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Отопительный сезон в Брянске стартовал 23 сентября. Первыми должны были получить тепло социальные учреждения.

Однако 26 сентября холодными батареи остаются в двух школах и пяти детсадах, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Нет отопления в школе №52 и детском саду №65. Здесь произошел сбой в работе котельной.

В детских садах №158 и №96 холодно из-за порыва на теплотрассе. По той же причине холодные батареи наблюдают в школе №2. В детских садах №129 и №62 нет отопления, потому что к сети подключают строящиеся ясли. Эти работы пообещали завершить сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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