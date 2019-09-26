2019-09-26T16:26:03+03:00
Общество

Брянским фанатам футбола напомнили о правилах поведения на матчах

Следующая игра на стадионе «Динамо» пройдет 28 сентября
Мария Дедкова
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Злостным нарушителям общественного порядка грозит административное наказание.Злостным нарушителям общественного порядка грозит административное наказание.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В субботу, 28 сентября, «Динамо-Брянск» будет принимать в гостях «Салют» из Белгорода. Поэтому любителям футбола решили напомнить о правилах поведения на стадионе.

Болельщикам запрещается приходить на матч пьяными, распивать спиртное, проносить острые предметы, стеклянную тару и пиротехнику.

За порядком во время игры будут следить росгвардейцы и сотрудники полиции.

Пропускать зрителей будут через рамки металлоискателей.

Злостным нарушителям общественного порядка грозит административное наказание, предупредили в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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