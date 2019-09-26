Брянским фанатам футбола напомнили о правилах поведения на матчах
В субботу, 28 сентября, «Динамо-Брянск» будет принимать в гостях «Салют» из Белгорода. Поэтому любителям футбола решили напомнить о правилах поведения на стадионе.
Болельщикам запрещается приходить на матч пьяными, распивать спиртное, проносить острые предметы, стеклянную тару и пиротехнику.
За порядком во время игры будут следить росгвардейцы и сотрудники полиции.
Пропускать зрителей будут через рамки металлоискателей.
Злостным нарушителям общественного порядка грозит административное наказание, предупредили в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU