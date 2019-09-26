В Брянске запустили 311 из 317 котельных

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-26T15:38:31+03:00

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К утру четверга, 26 сентября, в Брянске запустили 311 котельных из 317.

Не работают две котельные «Брянсккоммунэнерго», три ведомственные котельные и одна крышная котельная, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

К полудню 26 сентября теплыми батареи стали в 170 учреждениях образования из 177. На данный момент холодно еще в школе №52 и детском саду №65. Здесь произошел сбой в работе котельной.

Нет тепла в детских садах №158 и №96 в связи с порывом на теплотрассе. По той же причине холодные батареи наблюдают в школе №2. В детских садах №129 и №62 нет отопления, потому что к сети подключают строящиеся ясли. Эти работы пообещали завершить сегодня.

Напомним, все котельные должны заработать 27 сентября. А наладить подачу тепла - в течение двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU