2019-09-26T15:34:26+03:00
Экономика

БМЗ представил в Правительстве области фотовыставку «Мы – Трансмашхолдинг»

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Выставка "Мы - Трансмашхолдинг" в областном правительстве.Выставка "Мы - Трансмашхолдинг" в областном правительстве.
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Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») был представлен на торжественном мероприятии в Правительстве области, посвящённом Дню машиностроителя, как часть крупнейшей российской компании транспортного машиностроения – АО «Трансмашхолдинг».

Чествование машиностроителей состоялось 25 сентября в Хрустальном зале областного правительства. Представители ведущих предприятий промышленности региона были приглашены для вручения наград, достижения регионального машиностроения демонстрировала специально организованная выставка.

Чествование машиностроителей состоялось 25 сентября в Хрустальном зале областного правительства.

Чествование машиностроителей состоялось 25 сентября в Хрустальном зале областного правительства.

Экспозиция Брянского машиностроительного завода знакомила участников праздничного мероприятия с потенциалом и продукцией предприятия, а главную движущую силу БМЗ и всей компании «Трансмашхолдинг» – высокопрофессиональные кадры – представляла фотовыставка «Мы – Трансмашхолдинг». На фотографиях запечатлены моменты производственной жизни БМЗ, «Бежицкой стали» и других предприятий холдинга, многообразие профессий, современное оборудование.

Ведущая российская компания «Трансмашхолдинг» сегодня не просто выпускает технику для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Её специалисты создают современный комплексный транспортный продукт, включающий разработку и выпуск подвижного состава, его обслуживание, ремонт и модернизацию, цифровые технологии в производстве и эксплуатации, системы управления движением.

Сегодня в АО «Трансмашхолдинг» работают более 40000 сотрудников, представителей 700 профессий. Начиная трудовой путь на брянских предприятиях холдинга, специалисты могут продолжить карьеру на других заводах компании. Каждый сотрудник имеет возможность в полной мере реализовать свой потенциал, что подтвердил ряд наград, вручённых брянским машиностроителям на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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