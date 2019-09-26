В Почепе 17-летний студент напал на прохожую с «розочкой»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-26T14:48:54+03:00

Теперь парню грозит до восьми лет колонии. До суда он будет находиться в СИЗО. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Теперь ему грозит до восьми лет колонии

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В Почепе за разбой задержали 17-летнего юношу. По версии следствия, он напал на женщину и отобрал деньги.

52-летняя жительница Почепа шла на работу. Ее путь пролегал через парк.

Неожиданно женщина получила сильный удар по затылку.

Обернувшись, она увидела незнакомого молодого человека, который

угрожал ей горлышком бутылки.

Злоумышленник отобрал у нее 500 рублей.

Предполагаемого преступника быстро задержали. Им оказался 17-летний студент местного колледжа, который стоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

- Подозреваемый оказался учащимся техникума, где работала потерпевшая, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - После совершенного преступления он пошел на занятия, где в перерывах

между парами тратил похищенные деньги на сигареты и фаст-фуд.

Теперь парню грозит до восьми лет колонии. До суда он будет находиться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU