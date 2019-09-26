2019-09-26T13:57:46+03:00
Общество

В Суземке на два дня закроют железнодорожный переезд

Здесь будут укладывать асфальт
Мария Дедкова
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Водителям советуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.Водителям советуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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В Суземке 30 сентября и 1 октября будет закрыт железнодорожный переезд. Ограничения будут действовать для автомобилистов с 8.00 до 17.00.

У станции Суземка будут укладывать асфальт, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Объехать проблемный участок можно через переезд 487-й километр.

Водителям советуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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