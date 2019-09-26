В Брянске дебоширы избили соседа и не пустили к нему скорую помощь

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-26T13:40:35+03:00

Злоумышленников 36 и 25 лет задержали и передали полицейским Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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В Бежицком районе Брянска сотрудники Росгвардии задержали двух дебоширов. Как выяснилось, злоумышленники избили соседа.

Сообщение о драке в подъезде росгвардейцы получили, когда находились на маршруте патрулирования.

На месте стало известно, что двое мужчин избили своего соседа и не давали пройти к пострадавшему бригаде скорой помощи.

Злоумышленников 36 и 25 лет задержали и передали полицейским, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

А пострадавшего с травмами головы госпитализировали в городскую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU