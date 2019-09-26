В Брянске дебоширы избили соседа и не пустили к нему скорую помощь
В Бежицком районе Брянска сотрудники Росгвардии задержали двух дебоширов. Как выяснилось, злоумышленники избили соседа.
Сообщение о драке в подъезде росгвардейцы получили, когда находились на маршруте патрулирования.
На месте стало известно, что двое мужчин избили своего соседа и не давали пройти к пострадавшему бригаде скорой помощи.
Злоумышленников 36 и 25 лет задержали и передали полицейским, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.
А пострадавшего с травмами головы госпитализировали в городскую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU