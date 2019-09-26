В Супоневе автомобилист врезался в столб и припаркованную машину

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-26T13:20:57+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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В среду, 25 сентября, в Супоневе произошло ДТП. Около девяти вечера на улице Московской водитель "Рено-Логан" врезался в столб и припаркованную у дома машину.

По предварительной информации, 40-летний автомобилист не справился с управлением. В ДТП он получил разрыв селезенки.

Пострадавшего госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU