В Супоневе автомобилист врезался в столб и припаркованную машину
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
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В среду, 25 сентября, в Супоневе произошло ДТП. Около девяти вечера на улице Московской водитель "Рено-Логан" врезался в столб и припаркованную у дома машину.
По предварительной информации, 40-летний автомобилист не справился с управлением. В ДТП он получил разрыв селезенки.
Пострадавшего госпитализировали, сообщили в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU