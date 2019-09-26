Мглинский грабитель-рецидивист получил еще один срок
В места лишения свободы вновь отправится 27-летний житель Мглина. Его признали виновным в покушении на грабеж.
Выяснилось, что мужчина напал на случайного прохожего: ударил его кулаком по лицу и потребовал деньги и кольцо. Потерпевшему, к счастью, удалось вырваться и убежать.
- Изучение личности подсудимого показало, что он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение такого же преступления, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - С учетом рецидива суд приговорил виновного к двум годам колонии строгого режима.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU