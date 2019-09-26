Жительница Погара отправится в колонию на шесть лет за нечаянное убийство возлюбленного
В Погаре приговор выслушала 31-летняя местная жительница. Она нанесла смертельное ранение своему возлюбленному.
Все случилось 9 марта. После застолья супруги поссорились, и женщина схватилась за нож.
- Она нанесла потерпевшему ножом удары в область лица, шеи и живота, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Осложнившееся ранение живота в посттравматическом периоде явилось непосредственной причиной смерти потерпевшего, скончавшегося на месте преступления через несколько часов.
За это жительница Погара отправится на шесть лет в колонию общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU