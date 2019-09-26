Жительница Погара отправится в колонию на шесть лет за нечаянное убийство возлюбленного

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-26T12:40:47+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

В Погаре приговор выслушала 31-летняя местная жительница. Она нанесла смертельное ранение своему возлюбленному.

Все случилось 9 марта. После застолья супруги поссорились, и женщина схватилась за нож.

- Она нанесла потерпевшему ножом удары в область лица, шеи и живота, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Осложнившееся ранение живота в посттравматическом периоде явилось непосредственной причиной смерти потерпевшего, скончавшегося на месте преступления через несколько часов.

За это жительница Погара отправится на шесть лет в колонию общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU